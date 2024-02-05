Украинские СМИ сообщили, кто еще будет отправлен в отставку вместе с Залужным

Начальника генерального штаба украинской армии Сергея Шапталу отправят в отставку вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Украины.

По данным издания, увольнение Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос, но ими перестановки могут не закончиться. По информации «Украинской правды», отставки должны состояться в течение этой недели.

Залужный утром 5 февраля опубликовал в социальных сетях фотографию с Шапталой. Он сопроводил снимок словами: «Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai признал, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ.

3 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения Залужного уже решен.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.