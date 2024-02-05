Названа дата прощания с экипажем сбитого под Белгородом самолета

Прощание с экипажем самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, состоится 8 февраля в Оренбурге. Об этом сообщил РИА Новости отец борттехника Сергея Житенева Николай Житенев.

Он пояснил, что все члены экипажа родом из Оренбурга.

«По моей информации, в траурной церемонии примут участие представители Минобороны РФ, региональных властей, родных и близких летчиков, всех, кого коснулась это трагедия. После официальной части, насколько я знаю, ребят похоронят в разных местах — кто где жил или где пожелали их близкие», — отметил Житенев.

Он обратил внимание, что трагедия под Белгородом сплотила семьи членов экипажа Ил-76. Все они поддерживают друг друга, заключил россиянин.

Крушение Ил-76 произошло в районе белгородского села Яблоново после попадания в него украинских ракет. По данным министерства обороны РФ, снаряды были выпущены с территории Харьковской области.

Всего на борту воздушного судна находились 74 человека, включая 65 пленных украинских солдат. Их должны были транспортировать в Белгород, после чего отправить в зону обмена пленными. Однако, как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никому из членов экипажа и пассажиров спастись не удалось.

Ранее вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, потерпел крушение в Карелии.