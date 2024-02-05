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Baza: сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД

Baza: сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД в Грозном

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МВД РФ

Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником министерства внутренних дел Альбертом Атмурзаевым, пытавшемся скрыться. Полицейский погиб, об этом сообщил Telegram-канала Baza.

Источники сообщили каналу, что вечером 4 февраля сотрудники ОМОН-Ахмат хотели остановить автомобиль марки Mitsubishi Pajero в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. Водитель не притормозил, после двух предупредительных выстрелов росгвардейцы открыли по машине огонь.

Атмурзаев получил ранение в голову. Его доставили в центральную районную больницу Грозного, врачи не смогли спасти пациента.

Альберт Атмурзаев занимал пост начальника отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД.

В октябре прошлого года стало известно, что в Ереване на своем рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев (признан в РФ иностранным агентом). Мужчине было всего 37 лет.

Ранее сообщалось, что вагнеровец вернулся с СВО, устроился таксистом и погиб в ДТП под Волгоградом.

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