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Поставляемое Украине западное оружие было обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС

ТАСС: поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС

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Roman Chop/AP

Оружие, которое западные страны поставляют на Украину, обнаружилось у боевиков мексиканских картелей и представителей ближневосточных группировок. Об этом представитель российских силовых структур рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, оружие, поставляемое украинской армии, уже всплывало у радикального движения ХАМАС и у наркокартелей Мексики.

Представитель силовых структур отметил, что после появления такой информации значительно вырос уровень недоверия западных стран к властям Украины. Поэтому Запад усилил проверку связанной с поставками оружия коррупционной составляющей.

Ранее КГБ Белоруссии заявил об установлении контактов с Западом по борьбе с терроризмом.

До этого украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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