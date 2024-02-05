Поставляемое Украине западное оружие было обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС

Оружие, которое западные страны поставляют на Украину, обнаружилось у боевиков мексиканских картелей и представителей ближневосточных группировок. Об этом представитель российских силовых структур рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, оружие, поставляемое украинской армии, уже всплывало у радикального движения ХАМАС и у наркокартелей Мексики.

Представитель силовых структур отметил, что после появления такой информации значительно вырос уровень недоверия западных стран к властям Украины. Поэтому Запад усилил проверку связанной с поставками оружия коррупционной составляющей.

Ранее КГБ Белоруссии заявил об установлении контактов с Западом по борьбе с терроризмом.

До этого украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.