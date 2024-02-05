Эксперт заявил, что ВСУ могли использовать урезанную версию Patriot для поражения Ил-76

Украинские Вооруженные силы решили использовать модифицированную версию американского зенитного ракетного комплекса Patriot для повышения его мобильности. Об этом рассказал РИА Новости военный аналитик и специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По словам эксперта, этот урезанный вариант комплекса состоит из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и радара для сопровождения и наведения ракет, все установленные на полуприцепах. Такой подход обеспечивает оперативную возможность перемещения комплекса в различные места.

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Обычно полный комплекс Patriot включает 6-8 пусковых установок, несколько прицепов с радарами, командный пункт управления огнем, средства связи и автоматизации. Как считает Леонков, именно эта версия была использована для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными.

Украинские военные получили данные о цели через западную систему передачи данных Link-16, что позволило им обойтись без использования радаров обнаружения цели и сохранить конфиденциальность до момента запуска ракет, добавил военный эксперт. После этого, уточнил он, РЛС включается для подсвета цели, так как ракеты Patriot оснащены полуактивными радиолокационными головками самонаведения.

Но для достижения максимальной дальности полета ракет РЛС работает всего около 100 секунд, после чего комплекс в упрощенном составе может быть быстро перемещен на новую позицию.

По оценке Леонкова, такие кратковременные противовоздушные операции проводятся ВСУ как специальные разовые мероприятия и не предусматривают постоянного развертывания ПВО на определенном направлении.

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