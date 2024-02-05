В России начат серийный выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

В госкорпорации «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» успешно запустил в серийное производство новейшую систему контроля воздушного пространства (СКВП). Эту информацию представители холдинга сообщили на Международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

«Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) завершило освоение серийного производства СКВП в 2023 году, что позволило удовлетворить все заказы на поставку в полном объеме. В процессе использования РЛС СКВП продемонстрировали отличные результаты, и заказчики подтвердили заявленные характеристики продукта в области выявления и отслеживания беспилотных воздушных судов и малой авиации», — прокомментировали представители холдинга.

В августе прошлого года сообщалось, что в российских регионах могут появиться центры для мониторинга дронов. Как заявил генеральный директор компании «Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске, в ближайшие годы для развития беспилотной авиации в России будут созданы региональные ситуационные центры, которые будут отвечать за мониторинг и учет полетов дронов.

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