Разрушенная после обстрела ВСУ пекарня в Лисичанске бесплатно раздавала воду

Лисичанская пекарня, разрушенная обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), бесплатно раздавала воду местным жителям, сообщила уроженка Лисичанска Галина. Ее слова приводит ТАСС.

«Привозили воду. Мы здесь воду набирали», — рассказала горожанка.

По ее словам, владельцы пекарни не прекратили деятельность общепита после эскалации российско-украинского конфликта.

«Развозили по всему городу пирожные, лаваши, хлеб», — добавила горожанка.

Согласно информации агентства, в городе сохраняются трудности с водоснабжением, ряд районов остается лишен стабильной подачи воды. Администрация Лисичанска организовала колодцы, так как восстановление централизованных коммуникаций осложняется непрекращающимися обстрелами и близостью линии фронта.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее в МИД РФ назвали преднамеренным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска.