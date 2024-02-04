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Разрушенная после обстрела ВСУ пекарня в Лисичанске бесплатно раздавала воду

Разрушенная ударами ВСУ пекарня в Лисичанске бесплатно раздавала жителям воду

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Александр Река/ТАСС

Лисичанская пекарня, разрушенная обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), бесплатно раздавала воду местным жителям, сообщила уроженка Лисичанска Галина. Ее слова приводит ТАСС.

«Привозили воду. Мы здесь воду набирали», — рассказала горожанка.

По ее словам, владельцы пекарни не прекратили деятельность общепита после эскалации российско-украинского конфликта.

«Развозили по всему городу пирожные, лаваши, хлеб», — добавила горожанка.

Согласно информации агентства, в городе сохраняются трудности с водоснабжением, ряд районов остается лишен стабильной подачи воды. Администрация Лисичанска организовала колодцы, так как восстановление централизованных коммуникаций осложняется непрекращающимися обстрелами и близостью линии фронта.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее в МИД РФ назвали преднамеренным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска.

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