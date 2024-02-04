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ВСУ потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении

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Mstyslav Chernov/AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении составили до 120 военнослужащих. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны.

«Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что помимо потерь в живой силе, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Тем временем начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки.

Всего за первый месяц 2024 года ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат. По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия Украины потеряла более 3 тыс. единиц техники, в том числе боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ.

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