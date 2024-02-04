Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки организовали две атаки на позиции российских войск на Донецком направлении, но потерпели неудачу. Натиск украинских солдат сдержали подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и авиации, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, попытку штурма осуществили формирования 112-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. Сражения произошли вблизи населенных пунктов Ленинское и Красное на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы», — говорится в заявлении.

Представители министерства уточнили, что в результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 380 солдат и шесть пикапов. Более того, российские военные вывели из строя две боевые машины пехоты и три броневых автомобиля «Козак».

В результате контрбатарейной борьбы, в свою очередь, были уничтожены две украинские гаубицы и одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ поразили склад с боеприпасами ВСУ вблизи населенного пункта Покровск.

Ранее российский офицер помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке одного из домов.