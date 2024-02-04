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В Минобороны РФ рассказали о положении войск на Краснолиманском направлении

МО РФ: войска РФ неделю улучшают положение на Краснолиманском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска на протяжении недели улучшают свои позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на Краснолиманском направлении при поддержке артиллерии и авиации действовали бойцы подразделений группировки войск «Центр». Им удалось отразить три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаду специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Отмечается, что бои шли в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Информация об улучшении положения российских войск поступает с 29 января.

До этого Минобороны РФ сообщало, что артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что активное перемещение и ротация личного состава на украинских позициях были обнаружены российскими расчетами беспилотников.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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