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Власти Липецкой области прокомментировали удар по Лисичанску

Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску в ЛНР. Заявление по поводу трагедии опубликовано в его Telegram-канале.

«В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать», — написал Артамонов.

Глава региона также выразил соболезнования всем пострадавшим в результате обстрела.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске очередным запугиванием со стороны Киева.

Вице-председатель Государственной думы РФ Анна Кузнецова говорила, что атака украинских войск на город Лисичанск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), является очередной попыткой Киева привлечь внимание западных стран и «заработать» на дальнейшие поставки иностранных ракет.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Удар HIMARS по Лисичанску
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