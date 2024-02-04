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В ГД прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску

Депутат Журова назвала удар ВСУ по Лисичанску очередным запугиванием

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МЧС России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске очередным запугиванием со стороны Киева. Об этом пишет «Лента.ру».

«Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом», — поделилась Журова.

Она добавила, что в такой ситуации не может быть других слов, кроме слов соболезнования.

До этого вице-председатель Государственной думы РФ Анна Кузнецова говорила, что атака украинских войск на город Лисичанск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), является очередной попыткой Киева привлечь внимание западных стран и «заработать» на дальнейшие поставки иностранных ракет.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» за финансирование со стороны Евросоюза.

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