В ГД прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске очередным запугиванием со стороны Киева. Об этом пишет «Лента.ру».

«Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом», — поделилась Журова.

Она добавила, что в такой ситуации не может быть других слов, кроме слов соболезнования.

До этого вице-председатель Государственной думы РФ Анна Кузнецова говорила, что атака украинских войск на город Лисичанск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), является очередной попыткой Киева привлечь внимание западных стран и «заработать» на дальнейшие поставки иностранных ракет.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» за финансирование со стороны Евросоюза.