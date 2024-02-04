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Власти рассказали о состоянии четверых пострадавших после обстрела Лисичанска

Четверо пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в реанимации

Четверо пострадавших после обстрелов Лисичанска находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава ЛНР Наталию Пащенко.

По ее словам, шесть человек ночью были переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Отмечается, что состояние четверых оценивается как крайне тяжелое.

«Четыре человека — это крайне тяжелое состояние. Они находятся в реанимации. И два человека — в состоянии тяжелом — находятся на лечении в отделениях», — пояснила Пащенко.

До этого глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем в связи с ударом украинских войск по Лисичанску.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре ЛНР сообщали, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» Киева за поддержку ЕС.

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