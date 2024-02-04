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Политолог предупредил Украину о самых сложных месяцах с начала СВО

Политолог Карасев предупредил Украину о самых сложных месяцах с начала СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ожидают самые сложные месяцы с начала специальной военной операции России. С соответствующим заявлением он выступил в эфире You-Tube канала «Вышка».

По словам Карасева, ближайшие два-три месяца будут для Украины самыми опасными как на фронте, так и со стратегической и военно-политической точки зрения. Дополнительным фактором, усугубляющим положение для Киева, Карасев назвал внутриполитическое напряжение, связанное с перестановками в командном составе.

«Экономика тоже начинает проседать, потому что то, что Европа нам дает — это мизер, это минимум», — подчеркнул он.

До этого Карасев заявил, что российские удары могут полностью лишить Украину возможности производить оружие и боеприпасы.

По словам Карасева, из-за ударов российской армии Украина будет не в состоянии выпускать военную продукцию, необходимую для ведения активных боевых действий. Политолог назвал наносимые Россией удары «точечными», направленными на уничтожение украинских военных предприятий. Карасев выразил мнение, что в случае прекращения военной помощи Запада последствия российских ударов по объектам оборонной промышленности будут особо тяжелыми.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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