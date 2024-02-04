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Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на данных позициях российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение живой силе и технике в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки.

Он подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 155 мм гаубица M-777, российская система ПВО сбила 14 украинских дронов.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что подразделений группировки «Центр» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении.

Российские военные нанесли огневое поражение военнослужащим Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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