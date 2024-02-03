Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Офицер РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке

Российский офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы помочь освободить его

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Попасное под Луганском и помог бойцам Вооруженных сил РФ отбить населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома. И оттуда корректировал. Откуда было прекрасно все видно. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил мое местоположение. Тоже открыл огонь. Начали минометами обстреливать», — рассказал Никонов.

3 февраля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю значительно улучшили положение на переднем крае Купянского направления.

В этот же день МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины.

Ранее в США признали, что предали Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами