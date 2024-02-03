Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Попасное под Луганском и помог бойцам Вооруженных сил РФ отбить населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома. И оттуда корректировал. Откуда было прекрасно все видно. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил мое местоположение. Тоже открыл огонь. Начали минометами обстреливать», — рассказал Никонов.

3 февраля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю значительно улучшили положение на переднем крае Купянского направления.

В этот же день МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины.

Ранее в США признали, что предали Украину.