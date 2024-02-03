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Иранская армия представила улучшенный ракетный комплекс «Шафак»

IRNA: иранская армия показала модернизированный ракетный комплекс «Шафак»

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Shutterstock

Иранские военные в присутствии главнокомандующего армией страны представили модернизированный противотанковый ракетный комплекс «Шафак». Об этом пишет иранское госагентство IRNA.

«Модернизированный ракетный комплекс «Шафак»… представлен сегодня утром в присутствии главнокомандующего армией Исламской Республики Иран», — говорится в публикации.

Журналисты сообщают, что в новом ракетном комплексе была улучшена дальность поражения целей противника до 20 километров с возможностью высокой точности и прицеливания.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки США по Ираку и Сирии.

Ранее в США иранские силы назвали угрозой Ираку и американцам.

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