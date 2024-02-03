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В Минобороны РФ отчитались об успехах российских военных за неделю

МО РФ: российские военные за неделю освободили Табаевку, отразив 41 атаку ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжили продвижение на отдельных участках Купянского направления, освободили Табаевку и за неделю отразили 41 атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках», – отметили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что российские бойцы отразили наступление 30-й, 32-й, 44-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ предпринимали атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Новоселовское и Терны.

До этого в Минобороны РФ заявили о сдаче военных ВСУ в плен на Краснолиманском направлении

Ранее в министерстве отчитались о сбитых за сутки дронах и снарядах ВСУ.

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