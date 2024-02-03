Украинский беспилотник долетел до Волгоградской области и был сбит

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили семь беспилотников над тремя областями России. Об этом сообщает ТАСС.

Четыре БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, два — над Волгоградской и один — над Ростовской.

В ночь на 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ», — поделился Гладков.

1 февраля глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о планах по атакам на инфраструктурные объекты в России.

Ранее российский военный сбил дрон ВСУ палкой и попал на видео.