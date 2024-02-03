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Канада намерена передать Украине авиационные ракеты CRV7

CBC: Канада может передать ВСУ ракеты CRV7 80-х годов вместо утилизации

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Global Look Press

Канада рассматривает возможность передать Украине авиационные неуправляемые ракеты CRV7, однако им недостает боеголовок. Об этом сообщает телеканал CBC.

По информации канала, у Вооруженных сил Канады есть более 83 тысяч таких ракет, которые сняли с вооружения в начале 2000-х годов. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об утилизации CRV7.

Информацию о том, что правительство рассматривает возможность передать эти ракеты, подтвердил представитель канадского министра обороны Дэниел Минден.

По его словам, перед передачей оборудования Украине ведомство тесно сотрудничает с этой страной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам.

«Мы применяем тот же процесс в отношении запасов... ракет CRV7», — сказал Минден.

При этом, как передает CBC, источник в сфере обороны сообщил, что не у всех этих ракет есть боеголовки. Отмечается, что в хорошем состоянии они лишь у порядка восьми тысяч ракет.

30 января сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отправится с визитом в Польшу, в ходе которого обсудит с коллегой Радославом Сикорским дальнейшую поддержку Украины и «противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России».

Ранее госсекретарь США заявил о видимости последствий прекращения помощи Украине.

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