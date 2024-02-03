В США заявили, что нанесут следующие удары по Йемену

США собираются нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

«Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене», — сказано в сообщении.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали лишь началом ответа.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.