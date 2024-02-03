База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии, попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

«Американская база на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре была обстреляна четырьмя ракетами, на ней начался пожар», — сказал источник.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали лишь началом ответа.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее МИД Китая призвал США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.