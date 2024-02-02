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Стали известны основные партнеры Армении в сфере обороны

Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в сфере обороны

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Sergei Grits/AP

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

«В процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений, мы приобрели новых партнеров и наладили отношения со многими сверхдержавами», — отметил он.

Папикян подчеркнул, что Индия и Франция стали основными партнерами Армении в сфере обороны.

До этого в Минобороны Армении заявили, что Ереван и Москва решили большую часть проблемных вопросов в области вооружений.

19 января посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что стратегические интересы РФ и Армении сходятся. По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать договор о взаимном контроле вооружений с Баку.

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