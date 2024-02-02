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В Кривом Роге на Украине повреждена подстанция

«Укрэнерго»: в Кривом Роге повреждена подстанция в результате ударов БПЛА

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В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, в результате атаки беспилотников повреждена подстанция. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители», — говорится в сообщении.

В энергокомпании добавили, что ее сотрудники и специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

В этот же день стало известно, что в Кривом Роге произошла серия взрывов. Согласно информации издания «Зеркало недели», в небе над городом были замечены по меньшей мере пять неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Незадолго до этого украинское министерство цифровой трансформации сообщало, что зона воздушной тревоги распространилась на Кировоградскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Полтавскую области Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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