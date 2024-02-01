Флорида перебросит батальон Нацгвардии в Техас

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что около тысячи нацгвардейцев штата численностью до батальона перебросят в Техас для оказания помощи в ситуации на границе США. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время. Как заявил Десантис, добровольцы из гвардии штата Флорида будут помогать нацгвардейцам. Он указал, что их задачей станет укрепление границы и строительство дополнительных заграждений на ней.

«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — сказал губернатор журналистам.

Уже свыше 10 штатов отправили войска Нацгвардии на помощь Техасу.

В конце января генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса разгорелся из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее США предрекли гражданскую войну нового типа.