Эксперт предсказал масштаб возможного весеннего контрнаступления ВСУ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что масштаб возможного весеннего контрнаступления украинской армии ограничится только одним районом, это не будет контрнаступление по всей линии фронта. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Не думаю, что оно будет переломным. Какое бы контрнаступление не организовали Вооруженные силы Украины, оно не будет иметь стратегического значения. Оно будет иметь больше пропагандистский характер, чем стратегический, оно не принесет победу Украине», — сказал он.

Глазунов подчеркнул, что это контрнаступление точно не приведет к тому, что ВСУ выйдут к границам РФ или попадут на территорию Крыма.

По мнению специалиста, у украинской армии отсутствуют ресурсы на проведение еще одной такой кампании.

«На Украине не хватит ресурсов, чтобы продолжать это контрнаступление — не хватит танков, артиллерии, авиации. Ресурсы Украины не так велики и в плане техники, и в плане личного состава», — пояснил Глазунов.

До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что весной этого года Вооруженные силы Украины могут снова попытаться перейти к наступлению.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.