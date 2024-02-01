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В Минобороны России сообщили об отражении атак ВСУ на одном из направлений

МО: ВС РФ отразили атаки трех штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили атаки трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве отметили улучшение положения российских войск по переднему краю и заявили о нанесении поражения украинским подразделениям и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

«Отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Ямполовки в Донецкой народной республике и Червоной Дибровы в Луганской народной республике», — указало министерство.

Потери противника, по данным Минобороны, составили более 290 солдат, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и САУ «Paladin» американского производства.

Также министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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