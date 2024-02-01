На Украине подтвердили, что атакуют Крым ракетами, предоставленными странами Запада

Вооруженные силы Украины атакуют Крым ракетами, предоставленными западными странами. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат.

«Наши пилоты тактической авиации очищают Крым (...) крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — заявил Игнат.

31 января в Минобороны РФ заявили, что российские системы ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Крым с применением 20 авиационных управляемых ракет.

25 января стало известно, что Германия рассматривает новую схему поставки дальнобойных ракет Украине. Правительство Шольца не исключает реализации идеи, предложенной Великобританией, согласно которой Лондон купит у Берлина крылатые ракеты Taurus, чтобы, в свою очередь, поставить больше ракет Storm Shadow на Украину.

17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине очередную партию ракет SCALP.

Ранее Минобороны России заявило о поражении аэродромов базирования ВСУ с носителями ракет Storm Shadow.