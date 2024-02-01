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ВСУ попытались атаковать завод в Нижегородской области

Ni Mash: ВСУ попытались атаковать дроном завод «Лукойл» в Нижегородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дроном завод «Лукойл» в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом пишет Ni Mash.

Дроны были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы.

«Спецы установили их точную модель — UJ-22, многоцелевые БПЛА, разработанные украинской компанией UKRJET2», — сообщает информационный канал.

До этого сообщалось, что дроны пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО. Двигались дроны со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. При осмотре обезвреженных БПЛА выяснилось, что они были начинены взрывчаткой, которая не детонировала при жестком приземлении.

31 января российским военным передали более трех тысяч детекторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Булат».

В компании-разработчике 3mx признали, что три тысячи детекторов — очень мало. Представители предприятия общались с военным руководством, которое оценило потребность подобной техники для воинского объединения. По их словам, армии нужно около 20 тыс. единиц детекторов.

Ранее российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга».

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