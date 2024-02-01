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В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

«Общественное»: в Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Официальной информации от поставленных Киевом местных властей пока не было.

Также 29 января глава городской администрации Херсона Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе.

Взрывы в Херсоне произошли и в ночь на 29 января.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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