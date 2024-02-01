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На Купянском направлении появились англоязычные экипажи ВСУ

Марочко: на Купянском направлении выявлены англоязычные экипажи бронетехники ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении выявлены англоязычные экипажи бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе радиоперехвата и анализа эфира во время активной фазы боевых действий в районе населенного пункта Синьковка установлено, что управление танком осуществлял англоязычный экипаж», — написал Марочко.

Эксперт уточнил, что в районе Песчаного поступающие в адрес экипажа бронетранспортера команды также осуществлялись на английском.

31 января военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска после взятия под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области продолжили успешное наступление.

В тот же день стало известно, что артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.

Ранее сообщалось, что танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы командования.

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