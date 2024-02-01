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В зоне СВО была уничтожена женщина-наемник из Германии

В зоне СВО уничтожили наемницу из Германии Диану Савиту Вагнер

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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) российскими бойцами была уничтожена наемница из Германии Диана Савита Вагнер. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Вагнер, родившаяся в июне 1987 года, принимала участие в боевых действиях в составе батальона «Карпатская сечь» и так называемом «Иностранном легионе» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что уничтоженная немецкая наемница имела позывной «Змея».

Ранее колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии.

До этого посол России передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине.

Ранее Госдума приняла обращение к парламенту Франции в связи с участием иностранных наемников в боевых действиях на территории Украины.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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