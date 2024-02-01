Размер текста
А
А
А

Буданов заявил о планах атаковать российские объекты инфраструктуры

Глава ГУР Украины заявил, что существуют планы атаковать объекты в России

close
100%
ГУР Минобороны Украины

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют планы атаковать объекты в России. Об этом он заявил в интервью CNN.

При этом Буданов не стал отвечать прямо, причастно ли ГУР к попыткам атаковать территорию России при помощи дронов.

«Гипотетически существует план, по которому все это происходит», — заявил Буданов, добавив, что в список целей входят основные объекты критической и военной инфраструктуры России.

До этого под Нижним Новгородом средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотника.

Отмечается, что обезвредить беспилотники удалось благодаря работе средств РЭБ, которые «посадили» беспилотники в Кстовском районе Нижегородской области. При осмотре обезвреженных БПЛА выяснилось, что они были начинены взрывчаткой, которая не детонировала при жестком приземлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами