Буданов заявил о планах атаковать российские объекты инфраструктуры

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют планы атаковать объекты в России. Об этом он заявил в интервью CNN.

При этом Буданов не стал отвечать прямо, причастно ли ГУР к попыткам атаковать территорию России при помощи дронов.

«Гипотетически существует план, по которому все это происходит», — заявил Буданов, добавив, что в список целей входят основные объекты критической и военной инфраструктуры России.

До этого под Нижним Новгородом средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотника.

Отмечается, что обезвредить беспилотники удалось благодаря работе средств РЭБ, которые «посадили» беспилотники в Кстовском районе Нижегородской области. При осмотре обезвреженных БПЛА выяснилось, что они были начинены взрывчаткой, которая не детонировала при жестком приземлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.