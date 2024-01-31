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Из украинского плена вернулись домой военные из Липецка

Губернатор Артамонов: шесть липецких военнослужащих вернулись домой из плена

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Министерство обороны РФ

В Москву доставлены шесть военнослужащих, которые до обмена днем 31 января находились в украинском плену. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Шесть наших липецких бойцов вернулись из украинского плена. С парнями все хорошо», — отметил он.

По словам Артамонова, перед возвращением домой в родной регион военные пройдут медицинское обследование и лечение в медучреждениях Минобороны, если это будет необходимо.

Глава области поблагодарил за содействие в возвращении липецких солдат уполномоченного по правам человека в регионе Ираиду Тихонову.

Мэр Липецка Евгения Уваркина также подтвердила факт возвращения бойцов в Россию. В своем Telegram-канале она пообещала, что им будет оказана вся необходимая помощь со стороны властей.

«Наши бойцы вернулись из плена! Совсем скоро они встретятся со своими родными», — добавила она.

Об обмене пленными между Россией и Украиной официально сообщили днем 31 января. По данным Минобороны, обмен провели по формуле «195 на 195», то есть одинаковое число солдат вернулись домой в каждую из стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен, но указал, что в страну вернулись 207 человек, а не 195, как сообщало российское ведомство. Посредником в обмене выступили представители ОАЭ.

Ранее было опубликовано видео с вернувшимися из плена бойцами ВС России.

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