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В ЕС пообещали подготовить еще 20 тысяч украинских военных

Боррель: ЕС пообещал подготовить еще 20 тысяч украинских военных к концу лета

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пообещал, что подготовит еще 20 тысяч украинских военных к концу лета, таким образом общее число прошедших обучение в европейских странах членов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно достичь 60 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день Евросоюз практически выполнил свое обещание, обеспечив подготовку 40 тыс. военных для украинской стороны.

До этого статс-секретарь министерства обороны Германии Зимтье Мёллер заявила, что Берлин намерен подготовить 10 тысяч солдат ВСУ в 2024 году в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине.

Ранее начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств.

«Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания», — уточнил Таран.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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