В Совфеде РФ раскритиковали Эквадор за решение передать США российскую технику

Решение эквадорских властей о передаче российской техники США следует воспринимать как недружественный шаг по отношению к РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

По словам парламентария, таким образом Эквадор нарушил свой статус «нейтрального государства» и уже не сможет выступить в роли посредника в процессе урегулирования конфликта на Украине. В то же время законодатель не исключил, что после получения российской техники Вашингтон «демонстративно» передаст ее саму или отдельные детали Киеву.

«Действия Эквадора по передаче (в том числе старой) российской и украинской техники США необходимо считать недружественными», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что эквадорский президент Даниэль Нобоа принял решение о передаче российской техники американским властям, несмотря на протест со стороны министерства иностранных дел РФ. При этом глава республики попытался использовать лазейку, назвав военную технику «металлоломом». Однако подобные действия были неуместны, так как «корень проблемы» от них не изменился.

В конце Бондарев обратил внимание, что Эквадор пошел на сделку с «дьяволом» в лице США. Как отметил парламентарий, Вашингтон ничего не делает безвозмездно и в этой ситуации хочет превратить Кито в своего союзника в рамках борьбы против Москвы.

30 января президент Эквадора сообщил, что власти республики намерены передать США российскую военную технику. Взамен американское руководство должно поставить в страну новые вооружения на общую сумму около $200 млн.

Ранее Нобоа заявил, что с радостью примет военную технику от США.