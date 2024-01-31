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В Иране предупредили, что не боятся войны с США

Командующий КСИР Салами: Иран не оставит ни одну угрозу США без ответа

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности со стороны США. Об этом заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, чьи слова приводит агентство Tasnim.

По его словам, в адрес Ирана появляются угрозы от американских чиновников.

Салами подчеркнул, что Соединенные Штаты проверили, на что способен Иран. Он отметил, что Исламская Республика не оставила ни одну угрозу без ответа.

При этом генерал добавил, что Иран не ищет войны, но и не бежит от нее.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва.

Американская газета Wall Street Journal писала, что США якобы тайно предупреждали Иран о теракте, совершенном в начале января на территории исламской республики в Кермане.

В Тегеране эту информацию опровергли. Информированный дипломатический источник сообщил агентству Irna, что подобного не было.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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