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Экспертиза показала, из чего могли сбить под Белгородом Ил-76 с украинскими пленными

ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с использованием ЗРК Patriot

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СК РФ/AP

Военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит, предположительно, с использованием американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его словам, экспертиза продолжается.

До этого в экстренных службах РФ рассказывали, что Ил-76 сбили ракетой из зенитного ракетного комплекса западного образца.

24 января в небе над Белгородской областью был сбит транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, их сопровождали три офицера Вооруженных сил РФ и шесть членов экипажа.

Бывший командир потерпевшего крушение Ил-76 под Белгородом Александр Романов предупредил, что полная расшифровка черных ящиков займет несколько дней. При этом если они были подвержены повышенной температуре, то восстановление может занять несколько недель.

Ранее отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне.

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Крушение Ил-76 с пленными
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