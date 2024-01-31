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В ВСУ предложили «простреливать колени» украинцам за неподчинение военкомам

Командир бригады ВСУ Стуженко призвал простреливать колени за неподчинение ТЦК

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Gleb Garanich/Reuters

Командир 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Стуженко предложил «простреливать колени» тем украинцам, которые не подчиняются требованиям сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Только так. Жесткая мобилизация», — заявил военный.

По его словам, другими способами Украина не сможет «одержать победу».

До этого жительница Украины пожаловалась на нескрываемую ненависть к гражданскому населению со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их членов семей. По ее словам, часто военные конфликтуют с людьми, которые работают, но не идут воевать по разным причинам. Она призвала граждан к пониманию и пояснила, что каждый должен быть на своем месте.

Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщал, что пассажирки маршрутки устроили перепалку с военкомом, который остановил их автобус.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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