Информация, подаваемая командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с линии боевого соприкосновения, говорит о «тяжелом положении и проблемах» украинской армии на Сватовско-Кременском участке. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, у ВСУ «сложилась серьезная ситуация» в районах Кривошеевки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки и Невского.

«Количество потерь вооружения, военной техники и личного состава постоянно растет, а восполнение потерь осуществляется с большими перебоями», — уточнил Марочко.

Подполковник в отставке отметил, что украинские войска зафиксировали активизацию действий Вооруженных сил РФ на линии соприкосновения и кратное увеличение численности ее личного состава.

До этого Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ обстреливают позиции российских войск из жилых кварталов в харьковском поселке городского типа Ковшаровка, который находится на Купянском направлении.

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