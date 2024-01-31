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Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море

Британский авианосец может направиться на боевое патрулирование в Красное море

Лондон рассматривает возможность отправить один из двух имеющихся у него авианосцев в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Об заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил в интервью газете Daily Telegraph.

По словам Хиппи, британский авианосец может заменить американский авианосец Dwight D. Eisenhower в районе боевого патрулирования. Чиновник подчеркнул, что авианосец США не может находиться в регионе слишком долгое время. Поэтому необходимо, чтобы английский авианосец мог при необходимости продолжить боевого патрулирование вместо американского.

Ранее сообщалось, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах».

До этого американские силы уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на акваторию Красного моря.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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