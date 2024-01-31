В «Ростехе» заявили, что работы над перспективным ракетоносцем идут согласно графику

Работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком. Об этом ТАСС сообщили в государственной корпорации «Ростех».

Объединенная авиастроительная корпорация, заявили в «Ростехе», проводит работы по проекту перспективного авиационного комплекса дальней авиации в соответствии с графиком. В госкорпорации подчеркнули, что будут выдержаны заложенные в техническое задание необходимые заказчику параметры самолета.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации разработан по схеме «летающее крыло». В конструкции самолета будут широко применены технологии и материалы, которые снижают его радиолокационную заметность. Самолет будет вооружен как ныне существующими, так и разрабатываемыми стратегическими крылатыми ракетами, высокоточными авиабомбами, гиперзвуковыми системами. На его оснащение поступят новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы. Ракетоносец будет обладать дозвуковой скоростью полета.

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