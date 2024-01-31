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Британский экс-дипломат призвал США свернуть базы на Ближнем Востоке

Британский экс-дипломат Форд: США надо свернуть военные базы на Ближнем Востоке

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Американским властям лучше свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии, чтобы избежать повторения недавней атаки. Бывший посол Великобритании в Дамаске, ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд назвал эти объекты «легкими мишенями», передают РИА Новости.

«Рациональным ответом во избежание повторения подобных атак стало бы закрытие баз США в Сирии и Ираке», — прокомментировал Форд нападение на базу США в Иордании.

Он уточнил, что присутствие военнослужащих американской армии на базах лишено смысла, кроме как помешать властям Сирии и Ирака «возыметь полный суверенитет» над своей территорией. Дипломат отметил, что вопреки заявлениям администрации президента Джо Байдена, военные объекты США на Ближнем Востоке — это не «активы» за рубежом, а «обязательства».

Политический аналитик добавил, что в Пентагоне уже начали приходить к осознанию бесполезности баз на Ближнем Востоке. По информации Форда, спланированный вывод войск из Ирака и Сирии — лишь вопрос времени.

Ранее газета Politico написала, что высшие должностные лица в США со времен президентства Барака Обамы стремились убедить руководство страны в необходимости вывести силы из Ближнего Востока для того, чтобы сосредоточиться на странах, представляющих «больший риск» — на России и Китае.

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