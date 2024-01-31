В Британии сообщили, что Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО

По информации британского журнала Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ранее, по сообщениям Financial Times, президент Владимир Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника после отставки.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также сообщил о предложении должности посла, которую Залужный отказался принять. Однако пресс-секретарь Зеленского опроверг слухи об отставке главкома ВС, а сам президент не упомянул эту информацию в своем обращении к гражданам страны.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Минобороны США не стало комментировать появившиеся сообщения о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.