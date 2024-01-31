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Саудовская Аравия возобновила переговоры с США по вопросам обороны

Bloomberg: Саудовская Аравия возобновила переговоры с США по обороне

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Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия продолжила переговоры с США по обороне после паузы, связанной с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Саудовская Аравия возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в области обороны», — рассказали источники.

В сообщении уточнили, что в начале января в населенном пункте Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии состоялись переговоры наследного принца Мухаммеда бен Сальмана и американских сенаторов. Речь шла о возобновлении обсуждения оборонного пакта, который также включал бы союз между Саудовской Аравией и Израилем.

Накануне стало известно, когда американцы захотели уйти с Ближнего Востока. Об этом написала газета Politico. В публикации обратили внимание, что ЦРУ уже свернуло свою программу подготовки Свободной сирийской армии (повстанческой группировки, сформированной в 2011 году для борьбы с президентом Сирии Башаром Асадом и его вооруженными силами).

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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