В Брянской области сообщили о попытке атаки украинского БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке теракта с применением беспилотника. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Губернатор региона поблагодарил бойцов и сотрудников Росгвардии за профессионализм и защиту жителей Брянской области от атак украинской армии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.