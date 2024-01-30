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В Брянской области сообщили о попытке атаки украинского БПЛА

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попытке теракта с применением БПЛА

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке теракта с применением беспилотника. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Губернатор региона поблагодарил бойцов и сотрудников Росгвардии за профессионализм и защиту жителей Брянской области от атак украинской армии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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