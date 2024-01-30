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В Раду поступил новый проект закона о мобилизации

Депутат Гончаренко: кабмин Украины утвердил новый проект закона о мобилизации

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РИА «Новости»

Кабинет министров Украины утвердил новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам законодателя, правительство страны уже направило соответствующий документ на рассмотрение в парламент. Но другие подробности в данный момент не раскрываются.

«Кабинет министров согласовал новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду», — сообщил Гончаренко.

24 января украинский портал «Цензор.нет» опубликовал материал, в котором говорилось о поступлении в парламент страны обновленного проекта закона о мобилизации. Журналисты отмечали, что голосование за принятие документа должно было состояться уже на следующий день.

Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Как он сказал, на тот момент правительство не передавало в законодательный орган новую версию законопроекта о призыве на военную службу.

Ранее Зеленский признал, что на Украине происходит насильственная мобилизация граждан.

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