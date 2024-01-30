Размер текста
А
А
А

Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС

El País: БАПОР теряет деньги из-за расследования о причастности к ХАМАС

close
100%
Shutterstock/Anas-Mohammed

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования. Об этом сообщает El País в связи с начавшимся расследованием о возможной причастности сотрудников агентства к деятельности радикального палестинского движения ХАМАС.

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что уже 16 стран-доноров отказались от помощи организации.

Известно также, что Европейская комиссия ожидает результатов внутреннего расследования ООН, при этом она проведет собственную проверку деятельности БАПОР для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором организации.

В этом месяцев Израиль обвинил БАПОР в причастности некоторых его сотрудников к атаке ХАМАС на израильские поседения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

В дальнейшем США, а вслед за ними и несколько других стран приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с ХАМАС.

Ранее Израиль обвинил сотрудников ООН в связях с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами