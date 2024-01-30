Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования. Об этом сообщает El País в связи с начавшимся расследованием о возможной причастности сотрудников агентства к деятельности радикального палестинского движения ХАМАС.

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что уже 16 стран-доноров отказались от помощи организации.

Известно также, что Европейская комиссия ожидает результатов внутреннего расследования ООН, при этом она проведет собственную проверку деятельности БАПОР для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором организации.

В этом месяцев Израиль обвинил БАПОР в причастности некоторых его сотрудников к атаке ХАМАС на израильские поседения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

В дальнейшем США, а вслед за ними и несколько других стран приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с ХАМАС.

Ранее Израиль обвинил сотрудников ООН в связях с ХАМАС.