Боец ВСУ осужден пожизненно за приказ убить мирных жителей Мариуполя

Командира одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному лишению свободы за приказ расстрелять десять мирных граждан в городе Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, опубликовав соответствующий пост в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что решение было принято Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР). При этом на скамье подсудимых оказался 29-летний Василий Ткачук, который руководил взводом 56-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Инстанция признала бойца ВСУ виновным в убийстве, совершенном по политическим или идеологическим мотивам. Кроме того, мужчину обвинили в покушении на убийство и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в публикации.

В ходе разбирательства было установлено, что в период с марта по апрель 2022 года четверо украинских солдат, находясь на позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расстреляли из автоматов десять жителей города. По данным ведомства, они выполняли приказ Ткачука о ликвидации оказавшихся рядом с боевыми позициями людей.

Представители Генпрокуратуры РФ уточнили, что в результате погибли семь мужчин и одна женщина. Также ранения получили еще двое мужчин, однако их удалось спасти.

1 ноября 2023 года Верховный суд ДНР вынес приговор троим из четырех бойцов ВСУ, убивших восемь и ранивших двух мирных жителей Мариуполя. В частности, Олега Колмычева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Его товарищам — Дмитрию Добровольскому и Александру Ромашину — было назначено наказание в виде 30 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее в ДНР заочно осудили объявленного в международный розыск медика ВСУ.