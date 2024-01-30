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Главы НАТО и Пентагона обсудили наращивание оборонного производства

Остин и Столтенберг обсудили рост оборонного производства для помощи Киеву

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Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

Остин и Столтенберг обсудили текущую поддержку Киева и подчеркнули важность единства альянса по этому вопросу.

«Каждый отметил важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, восполнения собственных запасов боеприпасов и вооружений», — говорится в сообщении.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что администрация США видит на поле боя на Украине последствия прекращения поставок оружия Вооруженным силам Украины.

Комментируя перспективы потенциального отказа законодательной ветви власти в Соединенных Штатах от дальнейшего оказания Киеву крупной военной и финансовой помощи, он подчеркнул, что если Вашингтон не выполнит свои обязательства, то Европе и другим «станет сложнее продолжать делать то, что они делали».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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